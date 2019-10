CorSera - Milan, Boban ci mette la faccia

Presente a Trento in occasione della Festa dello Sport, Zvone Boban ha assistito alla celebrazione del grande Milan di Sacchi. Poi, come evidenzia il Corriere della Sera, ci ha messo la faccia. L’ha sempre fatto. Quando giocava, quando era alla Fifa. E non si sottrae ora che è al comando della ristrutturazione del Milan: "Stiamo vivendo un momento difficile, ma vogliamo arrivare ai risultati con il gioco. C’è bisogno di tempo. Faremo di tutto per riportare in alto il Milan il prima possibile".