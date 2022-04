CorSera - Milan, buone notizie per Pioli: Bennacer e Rebic ci saranno contro il Genoa

MilanNews.it

Nonostante il nuovo stop di Zlatan Ibrahimovic, che dovrà restare fuori almeno una decina di giorni, arrivano buone notizie dall'infermeria rossonera in vista del match di venerdì contro il Genoa: il Corriere della Sera in edicola questa mattina riferisce infatti che Ismael Bennacer e Ante Rebic, fuori contro il Torino per un affaticamento muscolare, hanno recuperato e dunque saranno a disposizioni di Stefano Pioli per la sfida casalinga di venerdì contro i liguri.