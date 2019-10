CorSera - Milan, Giampaolo in bilico: se salta, si cerca un profilo esperto

Marco Giampaolo è appeso a un filo e in casa rossonera i dirigenti si stanno guardando in giro per valutare potenziali sostituti: secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, in caso di esonero, il Milan è alla ricerca di un profilo esperto che conosca già il nostro campionato e sopratutto le dinamiche di una squadra da ricostruire prima ancora nella testa che nel gioco.