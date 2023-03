CorSera - Milan, i quarti di Champions portano quasi 100 milioni nelle casse rossonere

MilanNews.it

In casa rossonera c'è grande entusiasmo dopo aver eliminato il Tottenham e aver conquistato i quarti di Champions League dopo 11 lunghi anni. Questo traguardo è importante non solo a livello sportivo, ma anche economico visto che porterà quasi 100 milioni di euro nelle casse rossonere: oltre agli oltre 70 milioni di premi UEFA, vanno aggiunti gli introiti del botteghino e delle sponsorizzazioni. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che questi soldi saranno fondamentali per i rinnovi e per il mercato.