CorSera - Milan, i rossoneri hanno le carte in regola per lo scudetto anche senza Ibra e Giroud

Secondo il Corriere della Sera in edicola stamattina, è presto ovviamente per dare giudizi definitivi visto che siamo solo alla 7^ giornata di Serie A, ma il Milan di Stefano Pioli dà l’impressione di avere le carte in regola per poter lottare fino alla fine per lo scudetto anche senza Ibrahimovic e Giroud, i quali dovrebbero rientrare dopo la sosta per le nazionali.