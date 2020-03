CorSera - Milan, Ibra non basta: lo svedese è apparso piuttosto nervoso

Ieri contro il Genoa, al Milan non è bastata la presenza in campo di Zlatan Ibrahimovic che, nonostante il gol segnato, è apparso piuttosto nervoso per tutto il match: lo svedese si è arrabbiato più volte con i compagni, spesso è arretrato a centrocampo per andare a prendersi il pallone e questo non è mai un bel segnale. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.