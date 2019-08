Nonostante i risultati delle amichevoli estive non sia stati del tutto positivi (una sola vittoria in cinque partite), in casa rossonera c'è soddisfazione per il gioco fatto vedere dalla squadra di Marco Giampaolo: come riferisce il Corriere della Sera, la mano del nuovo tecnico milanista si vede già e i meccanismi del suo 4-3-1-2 sono già abbastanza rodati.