CorSera - Milan, l’insistenza su Biglia non ha pagato

Tra i problemi di questo avvio di campionato del Milan c'è sicuramente anche il centrocampo senza idee né dinamismo: come riporta questa mattina il Corriere della Sera, l’insistenza su Biglia non ha per esempio pagato, con l'argentino che è apparso parecchio in difficoltà anche sabato nel derby. Giovedì a Torino, Giampaolo potrebbe quindi schierare Bennacer nel ruolo di regista davanti alla difesa.