CorSera - Milan, lo scudetto non era un obbligo: il ritorno in Champions sì

"Una partita non può rovinare un anno e mezzo di progressi", ha dichiarato Pioli dopo il deludente pareggio con il Cagliari. E ha ragione, perché la crescita del suo Milan è sotto gli occhi di tutti. Tuttavia, come riporta il Corriere della Sera, l'allenatore è il primo a sapere che fra Champions e non Champions passa tutta la differenza del mondo. Non è solo questione una di risultati, di classifica: qui ballano almeno 50 milioni di euro, dai quali dipende la costruzione della squadra del futuro, il mercato che verrà. Se lo scudetto non era un obbligo, il ritorno in Champions sì.