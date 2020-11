CorSera - Milan, per Ibra è cominciata l’ennesima corsa contro il tempo

"Non è niente di grave, torno in una o due settimane". Lo ha dichiarato Ibrahimovic al giornale svedese Sportbladet. Un modo per provare a tranquillizzare non solo i compagni ma un po’ tutto il mondo Milan, scrive il Corriere della Sera. In realtà, come filtrava lunedì dallo stesso club, i tempi saranno un po’ più lunghi (tre settimane). Ma con Ibra è meglio evitare tabelle: ci ha già abituato a bruciare i tempiLa sua ennesima corsa contro il tempo è già cominciata.