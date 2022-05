CorSera - Milan, sarà ancora Giroud a guidare l'attacco: il francese cerca la doppia cifra

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella vittoria contro la Lazio, Olivier Giroud è arrivato a quota nove gol in campionato. E sarà ancora una volta il francese a guidare l'attacco nella partita di oggi contro la Fiorentina. L'ex Chelsea è ad una rete dalla doppia cifra in campionato e, come sottolinea il Corriere dalla Sera, per un centravanti toccare quota dieci gol in campionato segna la differenza tra una stagione ottima e una meno.