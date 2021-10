CorSera - Milan, testa al Porto: Ibra suona la carica

Dopo la rimonta contro il Verona, il Milan è pronto a sfidare il Porto in Champions League. Come riporta il Corriere della Sera, a suonare la carica ci sarà Ibrahimovic. Nei venti minuti disputati contro l’Hellas ha mostrato una buona condizione, guidando il decisivo assalto finale con scatti e leadership. Lo svedese non giocava da un mese, ma nonostante i 40 anni può dare il suo contributo nella fondamentale notte del Dragao. Zlatan si darà il cambio con Giroud, l’altro grande vecchio che riesce a essere decisivo anche quando non è al top della forma.