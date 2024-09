CorSera - Nessuna multa e nemmeno una tirata d’orecchie: il caso Leao-Hernandez per il Milan è già chiuso

Ha fatto molto discutere il comportamento di Rafael Leao e Theo Hernandez che durante il cooling break non si sono avvicinati alla panchina. Il Milan, come riferisce il Corriere della Sera questa mattina, ha deciso di non prendere provvedimenti di alcun genere nei loro confronti (nessuna multa e nemmeno una tirata d’orecchie) e in via Aldo Rossi ritengono il caso già chiuso. I dirigenti rossoneri hanno voluto archiviare subito la questione e voltare pagina. Nell’aria resta comunque la sensazione di un Diavolo a nervi tesi, in campo ma anche fuori.

Queste la parole a DAZN di Paulo Fonseca dopo Lazio-Milan sull'episodio: "La situazione di Theo e Leao? on c'è nessun problema e penso che Theo abbia già spiegato. Non dobbiamo creare nessun problema, questa settimana ho parlato con i giocatori che hanno accettato la scelta. Non c'è alcun problema, io ero concentrato e non ho visto che erano lì ma penso che Theo abbia spiegato perché. Non creiamo problemi perché non ce ne sono, la risposta dei giocatori è stata bella e non dobbiamo creare problemi quando non ci sono. Non scappo con le scuse e in questo momento non c'è problema".