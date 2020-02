CorSera - Niente riserve: con la Juve il miglior Milan possibile

Un’altra montagna da scalare per il Milan. Giovedì sera, infatti, i rossoneri sfideranno la Juventus nella semifinale d’andata di Coppa Italia. A San Siro arriveranno in 70mila. E in campo - scrive il Corriere della Sera - non ci saranno riserve, ma il miglior Milan possibile. Ibrahimovic incluso. I rossoneri avrebbero bisogno di un risultato positivo per ripartire subito dopo la batosta rimediata nel derby.