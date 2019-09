CorSera - Nuovo stadio Milan e Inter: giovedì alle 11 verranno mostrati i progetti per il San Siro del futuro

In merito al nuovo stadio che vogliono costruire Milan e Inter, è in programma un appuntamento molto importante questa settimana: come riporta il Corriere della Sera, giovedì alle 11, in un evento in pompa magna, saranno infatti presentati i progetti ancora in corsa per il San Siro del futuro. In gara ci sono lo studio americano Populous, che sembra favorito, e quello italo-americano Cmr-Sportium.