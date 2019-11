Il Corriere della Sera si sofferma sulla trattativa per il ritorno di Ibrahimovic al Milan. Boban - si legge - attende che lo svedese fornisca una risposta dettata più dal cuore che dal portafogli, La proposta di 6 milioni tiene conto dei 38 anni e delle due stagioni disputate da Ibra in un campionato poco competitivo come l’Major League Soccer.