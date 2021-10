CorSera - Porto-Milan, il personale derby dell'ex Sporting Leao

Rafael Leao è uno dei punti di forza del Milan e Pioli, ovviamente, spera che possa dare un grande contributo contro il Porto. L'attaccante rossonero è nato a Lisbona ed è cresciuto nello Sporting: per lui, dunque, stasera sarà una sorta di derby. Intanto ha già detto che "sarà una finale". Come riporta il Corriere della Sera, Leao sembra finalmente aver trovato la strada giusta per sfruttare le sue immense doti. I tifosi rossoneri si aspettano tanto dal giovane lusitano.