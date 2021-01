CorSera - Rinnovo Calhanoglu, cauto ottimismo da entrambe le parti

Un Calhanoglu in versione così brillante non l’avevamo visto mai, nella sua esperienza italiana. Lo scrive il Corriere della Sera, che fa il punto sulla trattativa per il rinnovo del giocatore turco. Il Milan - si legge - non vuole più lasciarlo andare: regna un cauto ottimismo da entrambe le parti, la sensazione è che un’intesa si troverà con un ingaggio da 4.5 milioni netti annui fino al 2025.