CorSera - Serie A, ore decisive per le partite in chiaro

Come riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, sono ore decisive per la questione delle partite in chiaro della Serie A: nella giornata di ieri, il ministro Spadafora ha inviato una lettera alla Lega Serie A per chiedere di ratificare l’accordo con i broadcaster per la trasmissione su TV8 di Atalanta-Sassuolo e sul canale YouTube di Dazn di Verona-Cagliari, oltre alla riduzione degli embarghi per gli highlights. Da via Rosellini hanno risposto però che è necessario un intervento normativo del governo.