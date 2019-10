CorSera - Spalletti-Inter ai ferri corti: "O dai le dimissioni o non vai al Milan"

Spalletti e l’Inter non hanno raggiunto l’accordo sulla risoluzione del contratto. Il tecnico, furibondo per il licenziamento, aveva chiesto al suo ex club il versamento di un anno di stipendio. Marotta, però, non era disposto ad andare oltre i sei mesi (di cui tre già pagati). Come riporta il Corriere della Sera, davanti alla riluttanza del tecnico toscano, gli sarebbe stato risposto: "O dai le dimissioni o non ci vai".