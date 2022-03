CorSera - Torino-Inter, Massa al Var ha visto che Ranocchia colpisce solo la palla e non il piede di Belotti

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Il Corriere della Sera, questa mattina in edicola racconta due retroscena importanti sull’arbitraggio di Marco Guida in Torino-Inter. Come sappiamo la partita è carica di polemiche per il mancato rigore concesso a Belotti per fallo di Ranocchia verso la fine del primo tempo. Il primo retroscena è relativo alle immagini visionate dal Var, Davide Massa: l'assistente video ha visto tutte le immagini a disposizione, anche quella che dalla tv aveva permesso a tutti di constatare il colpo del difensore nerazzurro ai danni dell'attaccante del Toro. In sintesi, non ci sono stati buchi di regia. L'altro riguarda il dialogo di 57 secondi tra l'arbitro e l'assistente: Massa via radio informa il direttore di gara che Ranocchia colpisce la palla e non il piede. Cosa abbia visto lo sa solo lui.