CorSera - Verso Cremonese-Milan, Theo e Giroud squalificati: toccherà a Ballo-Touré e Origi non farli rimpiangere

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Domani sera il Milan tornerà in campo in campionato in casa della Cremonese. Per questo match, Stefano Pioli dovrà fare a meno di due giocatori molto importanti, vale a dire Theo Hernandez e Olivier Giroud, i quali sono stai fermati per un turno dal Giudice Sportivo. A loro posto giochernano Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, che non dovranno far rimpiangere i due francesi. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.