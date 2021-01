CorSera - Verso Milan-Torino: Leao e Diaz titolari in avanti

In vista del match di domani valido per gli ottavi di Coppa Italia contro il Torino, a guidare l'attacco milanista ci sarà ancora una volta Rafael Leao: il portoghese, che poi sarà costretto a saltare la trasferta di campionato sul campo del Cagliari per squalifica, ha un po' male all’alluce, ma non sembra essere nulla di grave. Alle spalle, ci sarà Brahim Diaz. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.