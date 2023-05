MilanNews.it

Domenica sera il Milan, che ha già conquistato il pass per la prossima Champions League, sarà impegnato in casa contro il Verona nell'ultimo match della sua stagione. Secondo quanto riporta stamattina il Corriere della Sera, non è escluso che sugli spalti di San Siro possa essere presente anche Gerry Cardinale, numero uno di RedBird.