Corsi sull'Empoli: "L'anno scorso tra le squadre più forti avute: Bennacer, come Traorè, non era quello attuale"

Ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato così delle cessioni effettuate dalla squadra toscana, soffermandosi anche su Bennacer"La squadra era tra le più forti avute. Dragowski aveva completato la rosa, Traorè non era quello attuale, così come Bennacer. Il rammarico c'è ma allo stesso tempo credo che ne siamo usciti rafforzati nell'immagine. Retrocedere come abbiamo fatto noi ci ha fatto guadagnare tante simpatie da parte dei tifosi del calcio. Ce lo porteremo dietro, ci farà sempre piacere ricordarlo. I tifosi ci sostengono ancora, tanti gli abbonati, come non mai".