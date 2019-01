Corso di Alta Formazione in Giornalismo Calcistico e Uffici Stampa

La Scuola di Alta Formazione per il Calcio Elite Football Center è un polo di formazione che riunisce all’interno della propria struttura organizzativa e del corpo docente alcuni tra i professionisti del panorama sportivo internazionale di maggior spessore. La Scuola è affiliata allo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) e riconosciuta dal CONI (ai sensi del D.Lgs. 23.07.1999 n°242 e successive modificazioni). Inoltre opera in Convenzione Unica di Tirocinio Formativo con l’Università degli Studi di Parma (convenzione n°9700 del 08.09.2016).

OBIETTIVO DEL CORSO Nell’industria calcistica attuale, sempre più importanza ricopre la figura professionale del giornalista, sia esso della carta stampata, di radio, tv o internet. Infatti non è certo un’esagerazione se si afferma che il calcio è diventato fenomeno di costume dopo che il giornalismo l’ha portato nelle nostre case, ce l’ha raccontato con un’abile e sempre più curata comunicazione da storytelling, tessendo aneddoti e leggende, in un intreccio epico, affascinante e altamente coinvolgente. L’Ufficio Stampa invece rappresenta la funzione aziendale, ormai presente in tutte le società sportive professionistiche, e non solo, attraverso la quale il sodalizio parla ai suoi tifosi, ai mass media e a tutti i soggetti in relazione con lo stesso. E’ ovvio che ruoli professionali così delicati necessitino di un percorso di formazione altamente professionalizzante, appositamente pensato per soddisfare le esigenze conoscitive di un ruolo sempre più richiesto dal mercato. L’obiettivo principale del corso è quello di fornire allo studente una formazione teorica e pratica esaustive, accompagnandolo lungo un percorso che gli permetterà di conoscere i principali strumenti e le metodologie di lavoro maggiormente utilizzate dai professionisti del giornalismo sportivo moderno, nel modo più completo e funzionale possibile, con un accento specifico sul giornalismo calcistico. La Scuola di Alta Formazione per il Calcio Elite Football Center, presenta perciò un percorso didattico per lo sviluppo e la specializzazione della figura professionale del Giornalista calcistico.

A CHI E' RIVOLTO Appassionati di calcio o professionisti del settore che vogliono certificare le loro conoscenze e le loro competenze nell’ambito del giornalismo calcistico e dell’ufficio stampa.

