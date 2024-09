CorSport: "Abraham più Morata: la staffetta del Diavolo"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola così: "Abraham più Morata: la staffetta del Diavolo". Ieri Alvaro Morata è tornato ad allenarsi in gruppo e dunque sarà tra i convocati per la sfida di sabato contro il Venezia, nella quale però il centravanti titolare sarà Tammy Abraham. Lo spagnolo partirà inizialmente dalla panchina ed entrerà in campo nella ripresa per mettere minuti nelle gambe perchè il suo obiettivo è arrivato al top per i successivi impegni contro Liverpool e Inter.

Questo il programma completo della 4^ giornata di campionato:

SABATO 14 SETTEMBRE

15.00 Como-Bologna (DAZN)

18.00 Empoli-Juventus (DAZN)

20.45 Milan-Venezia (DAZN/Sky)

DOMENICA 15 SETTEMBRE

12.30 Genoa-Roma (DAZN)

15.00 Atalanta-Fiornetina (DAZN)

15.00 Torino-Lecce (DAZN)

18.00 Cagliari-Napoli (DAZN/Sky)

20.45 Monza-Inter (DAZN)

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE

18.30 Parma-Udinese (DAZN)

20.45 Lazio-Verona (DAZN/Sky)