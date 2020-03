CorSport - Con Gazidis un Milan più straniero

Come riportato sul 'Corriere dello Sport', la divisione tra Ivan Gazidis e la coppia Maldini-Boban è sempre più vicina. Al momento non si trovano segnali di intervento, ma trapela soltanto il fastidio di come la vicenda tra i tre sia stata resa pubblica. L'addio di Boban prima della fine di stagionale? Plausibile e per come si è messa la situazione al Milan, non si può escludere nulla. Il dirigente sudadricano sta coinvolgendo sempre di più i suoi uomini stranieri, per una "demilanizzazione" ancora più forte.