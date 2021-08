CorSport - Con Giroud in squadra, Ibra può recuperare con calma

Giroud sarà il co-titolare di Ibrahimovic e avrà le sue stesse occasioni di scendere in campo. Come riporta il Corriere dello Sport, con un giocatore come Olivier in rosa, il recupero di Zlatan potrà procedere con calma, senza accelerazioni dannose per il ginocchio. Pioli, infatti, non ha fretta di recuperare lo svedese a tutti i costi per la prima di campionato, perché c’è Giroud, che sarà all’altezza della situazione sostituendolo nel migliore dei modi