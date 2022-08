CorSport - Giroud non perde il vizio del gol. E aspetta Origi

MilanNews.it

Prima da titolare, primo gol in campionato, il 300esimo in carriera. Olivier Giroud riparte da dove aveva lasciato a Reggio Emilia, con un gol in sforbiciata su assist di Leao: "L'ultima volta che ho giocato la partita per intero è stato quattro settimane fa contro il Marsiglia, avevo bisogno di giocare ma alla fine ero morto. Sono felice di aver fatto gol e aver aiutato la squadra. Ci siamo divertiti, abbiamo giocato contro una bella squadra, ma il secondo gol ci ha fatto bene". E ora aspetta Divock Origi, arrivato dal Liverpool a paramentro zero: "Origi è ritornato dopo un lungo periodo sfortunato. È stato infortunato per tanto tempo, ma adesso sta bene e fa il massimo per essere pronto a scendere in campo. È un giocatore fortissimo, con lui c'è ancora più competizione ed è una cosa positiva".