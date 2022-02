CorSport - Il Milan alza la voce: per la prima volta interviene Maldini

MilanNews.it

Pioli ma non solo: stavolta anche Paolo Maldini, a fine partita, si è presentato davanti alle telecamere per esternare tutta la sua amarezza per l’ennesimo torto subito dal Milan in questo campionato. Per la prima volta in stagione - osserva il Corriere dello Sport - anche la dirigenza si è esposta dopo la decisione del Var di convalidare l’1-1 dell’Udinese. Non era mai successo - osserva il quotidiano romano - che Maldini si presentasse a protestare, nemmeno dopo il famoso errore di Serra con lo Spezia. Stavolta, invece, il Milan ha alzato la voce.