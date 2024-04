CorSport - Il Milan da due mesi sta parlando con Lopetegui: direbbe subito sì ai rossoneri

Stefano Pioli molto probabilmente si giocherà la sua panchina giovedì sera, notte in cui andrà in scena il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Se non riuscirà a ribaltare lo 0-1 maturato a San Siro tre giorni fa contro la Roma, il manager emiliano del Milan potrebbe essere esonerato a fine stagione, nonostante un altro anno di contratto. Ma chi arriverà al suo posto, eventualmente? Uno dei nomi è Julen Lopetegui, manager spagnolo che viene oggi tratteggiato sulle colonne del 'Corriere dello Sport'.

Il Milan ha consumato due incontri faccia a faccia con l'allenatore spagnolo e anche se sul tavolo per il momento non c'è una proposta nero su bianco, è chiaro che si tratti di qualcosa di serio. I primi contatti sono nati due mesi fa e Lopetegui fermo dalla fine della sua avventura sulla panchina del Wolverhampton ha già dato il suo assenso a un eventuale approdo sulla panchina del Milan.