CorSport: "Il PSG tira la rete e dentro c'è Donnarumma"

"Il PSG tira la rete e dentro c'è Donnarumma" scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi. Tra Juve e Barça si è inserito con forza il PSG. La corsa a Gigio Donnarumma intravede la bandiera a scacchi: dalla Francia sono sicuri, si procede spediti verso la chiusura. D'altronde, dare 10 milioni più laute commissioni a Raiola non deve essere un grosso problema per un club che versa 18 milioni netti a Mbappé, 28 a Neymar e pensa di darne 31 a Cristiano Ronaldo. Inoltre, l'inserimento del PSG sblocca l'impasse perché Juve e Barça hanno in rosa Szczesny e Ter Stegen, due portieri affidabili ma non facili da cedere in un mercato dei portieri molto bloccato.