CorSport - Kjaer-Tomori la miglior coppia centrale del campionato

Il Milan ha la miglior coppia centrale del campionato (Kjaer-Tomori) e la seconda difesa come numero di gol subiti (5). La sicurezza dei due difensori nel prendersi responsabilità proprie accettando l’uno contro uno permette a Calabria e Theo Hernandez di attaccare e magari di segnare in coppia (assist e gol) come è successo a Bergamo. Kjaer e Tomori, osserva il Corriere dello Sport, fanno coppia pur giocando ognuno per conto suo, non hanno bisogno del raddoppio, sono giocatori dominanti, dotati di una personalità straripante.