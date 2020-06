CorSport - L'importanza (oltre che tecnica) di Gigio nello spogliatoio

A breve il Milan incontrerà Raiola per discutere del rinnoco di Donnarumma. Il colloquio con l'agente di Gigio servirà a capire quale opzione sia più fattibile, e poi approfondirla nel corso dell’estate. Il club, nonostante abbia fissato un tetto ingaggi attorno ai 3 milioni di euro, è disposto a fare delle eccezioni per alcuni giocatori, e Donnarumma entra a pieno titolo in questa categoria di atleti. Come riporta il Corriere dello Sport, i vertici rossoneri hanno compreso quanto il ragazzo sia cresciuto in questi anni, un’importanza umana oltre che tecnica. Perché il portierone della Nazionale non solo è fondamentale per le sue parate, ma anche perché sta crescendo come leader e uomo "ascoltato" e considerato dal gruppo squadra.