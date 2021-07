CorSport: "L'obiettivo è immunizzare i giocatori per i primi turni di A e B"

La Figc non vuole perdere tempo e vuole tornare alla normalità il prima possibile. E allora avanti con green pass e vaccini: l'obiettivo è quello di vaccinare tutte le squadre di Serie A e Serie B entro i primi turni della prossima stagione, al via nel weekend tra il 21 e il 22 agosto e per questo si punta alla somministrazione di Pfizer e Moderna, per snellire le tempistiche. Il progetto prevede la vaccinazione completa solo dei calciatori ma non è escluso possa essere esteso anche ai membri dello staff. Al momento le uniche squadre con vaccinazione completa degli atleti sono Bologna, Empoli, Fiorentina e Milan.