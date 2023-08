CorSport - La Juve fa muro per il prestito di Kean: solo offerte a titolo definitivo

Come riporta il Corriere dello Sport, Moise Kean piace al Milan ed è seguito dai rossonero. La Juventus, tuttavia, non è disposta a far partire il classe 2000 con qualsiasi formula in cui rientri un prestito. Se il club di Via Aldro Rossi vuole provare a prendere l'ex Everton e PSG dovrà formulare una proposta per un affare a titolo definitivo.