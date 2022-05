CorSport - La strategia di Investcorp: 800 milioni di risorse proprie, 400 di prestiti

MilanNews.it

Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport riprende l'indiscrezione lanciata nelle ultime ore da Il Sole 24 Ore secondo cui Investcorp starebbe cercando di imbastire la sua offerta in questo modo: 800 milioni di euro di capitale proprio, ovvero derivanti dal fondo arabo stesso, più 400 milioni di prestiti. Per questi ultimi sarebbero già state chiamate in causa banche come la Goldman Sachs e la JP Morgan.