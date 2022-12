CorSport - Leao chiede dai 7 a 7.5 milioni: il motivo è lo Sporting

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, Rafael Leao chiederebbe al Milan per il suo rinnovo non meno di 7 o 7.5 milioni. Il calciatore portoghese deve pagare i 19 milioni di multa allo Sporting e per questo motivo le sue richieste sarebbero così elevate. In particolare Leao sta cercando delle garanzie in questo senso, senza le quali è difficile arrivare a una firma. La situazione, per il CorSport, è quella di uno stallo.