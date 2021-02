CorSport - Lista UEFA Milan, resta fuori Hauge: ecco perchè

Nella nuova lista UEFA del Milan per la prossima fase di Europa League, non è presente Jens Petter Hauge: come spiega questa mattina il Corriere dello Sport, il giovane attaccante norvegese era in ballottaggio con Meite e Krunic, ma alla fine Stefano Pioli ha scelto di lasciare fuori l'ex Bodo/Glimt vista l'abbondanza in attacco sulla fascia sinistra con Rebic, Leao e all'occorrenza anche Mandzukic.