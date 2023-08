CorSport - Milan, anche Saelemaekers in uscita: sul belga c'è il Real Betis

Come riportato dal Corriere dello Sport, il mercato del Milan in uscita continua dopo gli addii di De Ketelaere e Messias: Saelemaekers piace in Spagna e il Betis Siviglia ha espresso il proprio gradimento per il belga.

Il classe '99, arrivato nel gennaio 2020 dall'Anderlecht, ha collezionato 140 presenze con il Milan, realizzando 10 gol e fornendo 13 assist.