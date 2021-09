CorSport - Milan, ecco "l'esercito dei minuti zero"

Anche il Milan, come tutte le squadre, ha il suo "esercito dei minuti zero", ovvero quei giocatori che Pioli non ha ancora testato. Ma vedranno la luce presto, sottolinea il Corriere dello Sport. Domani, ad esempio, toccherà a due titolarissimi, Kessie e Ibra. Tuttavia, non c'è solo l'asse portante della scorsa stagione. Il totale fa otto, senza contare esuberi (come Conti) e portieri di riserva. Insomma, resta ancora un Milan tutto da scoprire: oltre a Franck e Zlatan, gli altri rossoneri non ancora impiegati sono Pellegri, Ballo-Touré, Bakayoko, Gabbia, Kalulu e Messias. Quasi una squadra intera.