CorSport - Milan, Gazidis e i nodi Ibra e Donnarumma: l'incontro con Raiola sarà decisivo

Mentre Ibrahimovic tornerà ad allenarsi a Milanello grazie anche alla stanza che gli è stata messa a disposizione da parte del club per poter vivere la quarantena in modo costruttivo, Gazidis studia le mosse per l'incontro che dovrà decidere il futuro dello svedese. Terminata anzitempo l'avventura dirigenziale di Boban, interlocutore principale che ha portato al ritorno dell'attaccante, tocca all'amministratore delegato sedersi e trattare. Un nodo da sciogliere molto complicato, che passerà dalla centralità del suolo del giocatore fino al prossimo allenatore. Un nodo che non sarà l'unico, perché nel corso dell'incontro con Raiola, Gazidis dovrà parlare anche di Donnarumma, altro grattacapo non da poco per il dirigente ex Arsenal. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.