Nella giornata di ieri, mister Pioli ha finalmente riabbracciato Ibrahimovic in gruppo. Una buona notizia per lo svedese e il Milan: come riporta il Corriere dello Sport, Zlatan dovrebbe tornare dopo la sosta, così come Franck Kessie. L'ivoriano ha proseguito il lavoro personalizzato, ma è solo questione di giorni per il ritorno con la squadra.