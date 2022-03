CorSport - Milan, Ibrahimovic vuole esserci a Napoli

MilanNews.it

Ibrahimovic non gioca dalla partita con la Juve del 23 gennaio scorso. Da quel momento, a causa di una fastidiosa infiammazione al tendine d’Achille, lo svedese ha lavorato solo in palestra, con qualche uscita sul campo esterno ma senza mai partecipare attivamente agli allenamenti. Stavolta, però, come riporta il Corriere della Sera, Zlatan vuole esserci, proverà a stare accanto al gruppo pure in trasferta. Solitamente, durante i periodi d’infortunio, Ibra non viaggia con la squadra, ma si presenta sempre a San Siro per stare vicino ai compagni. Una convocazione per Napoli potrebbe essere una spinta motivazionale per i ragazzi di Pioli.