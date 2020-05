CorSport - Milan, Rangnick chiede carta bianca

Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico tedesco Ralf Rangnick ha stilato i punti fondamentali per il suo arrivo al Milan. Il tecnico tedesco, nei giorni scorsi, ha chiesto influenza decisionale che potrebbe portare agli addii di figure dalla grande personalità come Ibrahimovic e Maldini. Sempre secondo il quotidiano romano, solo con il via libera di Elliott e dunque di Gazidis al poter influenzare il calciomercato e i metodi di lavoro, si arriverà al matrimonio col tedesco. Altrimenti si apriranno altri scenari che però al momento appaiono decisamente in secondo piano nei pensieri dei rossoneri