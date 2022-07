CorSport - Milan, si studiano gli altri piani: Ziyech il primo della lista, c'è Berardi

MilanNews.it

La fase di stallo tra il Milan e Bruges per De Ketelaere porta i rossoneri ad osservare altri piani nel caso saltasse la trattativa per il belga. Come scrive il Corriere dello Sport, il primo nome della lista è quello di Hakim Ziyech, fuori dal progetto Tuchel e in cerca di nuovi stimoli e opportunità. Attenzione anche a Berardi, idea mai tramontata realmente.