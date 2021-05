CorSport - Milan, tutto o niente in 90 minuti. Pioli dovrà essere un bravo psicologo 

Tutto o niente in novanta minuti. Dopo la drammatica serata contro il Cagliari in cui il Milan ha sprecato la più grande occasione di tornare in Champions dopo sette anni d’assenza, dovrà giocarsi l’intera stagione in casa dell’Atalanta. Una partita complicata, nonostante i bergamaschi abbiano già in tasca la qualificazione all’Europa dei big. C’è grande senso di delusione dalle parti di Milanello per aver sprecato il match point contro i sardi, e per aver messo in discussione il lavoro di un anno. Ieri al centro sportivo sguardi tristi e preoccupazione, così è stato concesso il martedì libero alla squadra. Tutto dipende ora dalla partita di Bergamo, da come Stefano Pioli riuscirà a resettare la mente dei propri giocatori e dal piano gara che vorrà presentare domenica alle 20.45 al Gewiss Stadium. L’allenatore rossonero - osserva il Corriere dello Sport - dovrà essere un bravo psicologo in questa settimana, continuare ad avere colloqui individuali con i giocatori e motivarli per l’ultima grande impresa della stagione. Nell’ambiente milanista si avverte però un forte senso di frustrazione, in particolare tantissimi tifosi hanno pesantemente criticato la squadra sui social dopo lo 0-0 contro i sardi. La partita pareggiata è stata una grossa mazzata sul morale dei sostenitori del Diavolo che ora vedono sfuggire l’obiettivo proprio all’ultima curva dopo aver vissuto l’intero campionato sempre tra le prime quattro posizioni.