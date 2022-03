CorSport - Milan, verso il derby: Messias-Giroud la chiave

MilanNews.it

Mister Pioli non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione in vista del derby di questa sera. Nello specifico, il tecnico rossonero non ha ancora deciso se schierare Messias o Saelemaekers nella parte destra del tridente offensivo alle spalle del centravanti. Al momento il brasiliano è in vantaggio: come sottolinea il Corriere dello Sport, la sua genialità potrebbe diventare l’arma ideale per Giroud, a cui manca il trequartista che gli ronza intorno.