CorSport - Moncada, contratto in scadenza nel 2025: i risultati della squadra incideranno sulle possibilità di rinnovo

Geoffrey Moncada ha messo la firma sul mercato estivo del Milan: il francese ha studiato i vari calciatori, discutendone poi l'acquisizione con gli altri membri della società rossonera, Ibrahimovic compreso. Arrivato in rossonero nel 2018 a capo dell'area scouting, dall'estate 2023 è diventato il direttore sportivo del club di via Aldo Rossi.

Il suo contratto con il Diavolo scadrà il 30 giugno 2025. Ad oggi Moncada non è né in discussione né in bilico, ma è chiaro che i risultati della squadra rossonera di questa stagione influiranno sulle riflessioni e sulle possibilità di rinnovo. Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport.